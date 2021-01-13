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https://1prime.ru/Financial_market/20210113/832794028.html
Байден может выдвинуть Генслера на пост главы регулятора рынка
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Избранный президент США Джо Байден может выдвинуть бывшего председателя комиссии по торговле товарными фьючерсами США Гари Генслера на пост главы комиссии по ценным бумагам и... ПРАЙМ, 13.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Избранный президент США Джо Байден может выдвинуть бывшего председателя комиссии по торговле товарными фьючерсами США Гари Генслера на пост главы комиссии по ценным бумагам и биржам, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Генслер был председателем комиссии по торговле товарными фьючерсами во время президентства Барака Обамы — с 2009 по 2014 годы, до этого он занимал одну из руководящих должностей в министерстве финансов США. С ноября Генслер работал с переходной командой Байдена.
Отмечается, что решение о выборе кандидатуры Генслера не окончательное.