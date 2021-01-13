МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Избранный президент США Джо Байден может выдвинуть бывшего председателя комиссии по торговле товарными фьючерсами США Гари Генслера на пост главы комиссии по ценным бумагам и биржам, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Байден намерен потратить еще триллионы долларов на поддержку экономики

Генслер был председателем комиссии по торговле товарными фьючерсами во время президентства Барака Обамы — с 2009 по 2014 годы, до этого он занимал одну из руководящих должностей в министерстве финансов США. С ноября Генслер работал с переходной командой Байдена.

Отмечается, что решение о выборе кандидатуры Генслера не окончательное.