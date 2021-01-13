МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду не показывают единой динамики, индексы Китая и Гонконга торгуются в минусе после роста случаев заражения коронавирусом в КНР, при этом надежды на восстановление мировой экономики на фоне мер поддержки поддерживают торги, свидетельствуют данные торговых площадок. Ученый рассказал, работает ли иммунитет к COVID-19 против нового штамма

По состоянию на 7.45 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,08%, до 3605,33 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,55%, до 2406,62 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,03%, до 28268,8 пункта. Южнокорейский KOSPI рос на 0,68%, до 3147,27 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — поднимался на 0,12%, до 6686,9 пункта. Японский Nikkei 225 увеличивался на 0,92%, до 28422,77 пункта.

Статистика по заражениям в Китае вновь, как и в понедельник, сдержала склонность к риску у азиатских трейдеров. Китай за минувшие сутки выявил 115 случаев коронавируса и 38 бессимптомных носителей, днем ранее показатель составлял 55 и 81, а в понедельник — 103 и 76 соответственно. Обеспокоенность по ситуации с пандемией в Китае, который первый сообщил о вспышке неизвестной пневмонии 31 декабря 2019 года, сдерживает у инвесторов склонность к риску.

Влияет на некоторые индексы и коррекционная динамика. Во вторник рынки Китая и Гонконга выросли на 1-2%, а KOSPI, напротив, снизился на 0,7%. В среду у показателей наблюдается противоположная динамика, причем KOSPI торгуется вблизи исторического рекорда, который сейчас составляет 3266,23 пункта. Эксперты ВОЗ рассказали о загадочных вспышках COVID-19 в Китае

Трейдеры оценивают также статистику по Южной Корее. Уровень безработицы в стране поднялся до рекорда за 11 лет, или с января 2010 года, согласно подсчетам агентства Блумберг. Показатель вырос до 4,6% в декабре, хотя аналитики ожидали сохранения показателя на ноябрьском уровне в 4,1%. Несмотря на слабую статистику, KOSPI демонстрирует рост.

Надежды на восстановление мировой экономики и меры поддержки властей поддерживают настроения участников торгов. Так, рынки ожидают, что избранный президент США Джо Байден предоставит значительное стимулирование экономики. Ранее он сообщил, что его пакет экономической помощи будет исчисляться "триллионами долларов".