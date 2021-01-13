МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 13 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
0:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -1,663 млн барр -5,821 млн барр (факт)
12:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
13:00 EUR Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь) 2,1% 0,2%
16:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь) 1,6% 1,6%
16:30 USD США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь) 0,2% 0,1%
16:30 USD США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь) 0,2% 0,4%
17:30 USD США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)    
18:30 USD США — Запасы сырой нефти -8,01 млн барр -2,266 млн барр
18:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) 0,792 млн барр  
21:00 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/    
22:00 USD США — "Бежевая книга" ФРС    
22:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (декабрь) -145 млрд долл -200 млрд долл
22:00 USD США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)    
23:00 USD США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за декабрь 2020    