События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 января
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 13 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|0:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-1,663 млн барр
|-5,821 млн барр (факт)
|12:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|13:00
|EUR
|Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (ноябрь)
|2,1%
|0,2%
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)
|1,6%
|1,6%
|16:30
|USD
|США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|0,2%
|0,1%
|16:30
|USD
|США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|0,2%
|0,4%
|17:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
|18:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-8,01 млн барр
|-2,266 млн барр
|18:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|0,792 млн барр
|21:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Лэель Брэйнард /Sarah Lael Brainard/
|22:00
|USD
|США — "Бежевая книга" ФРС
|22:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета США (декабрь)
|-145 млрд долл
|-200 млрд долл
|22:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC Патрика Т. Харкера (исполнительный директор ФРБ Филадельфии)
|23:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|АК АЛРОСА — операционные результаты /продажи/ за декабрь 2020
https://1prime.ru/Financial_market/20210113/832795098.html