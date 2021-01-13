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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210113/832795635.html
Индекс РТС превысил 1500 пунктов впервые с февраля 2020 года
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Индекс Мосбиржи в начале дня повышается на 0,8%, сообщает торговая площадка. Индекс РТС на старте торгов превысил 1500 пунктов впервые с февраля 2020 года, следует из данных... ПРАЙМ, 13.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале дня повышается на 0,8%, сообщает торговая площадка. Индекс РТС на старте торгов превысил 1500 пунктов впервые с февраля 2020 года, следует из данных торгов.
Курс доллара в начале торгов снижается на 10 копеек, до 73,44 рубля, евро также на 10 копеек, до 89,69 рубля.