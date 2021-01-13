МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в начале дня повышается на 0,8%, сообщает торговая площадка. Индекс РТС на старте торгов превысил 1500 пунктов впервые с февраля 2020 года, следует из данных торгов.

Курс доллара в начале торгов снижается на 10 копеек, до 73,44 рубля, евро также на 10 копеек, до 89,69 рубля.