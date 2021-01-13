МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в среду разнонаправленно — некоторые площадки были охвачены позитивом после подъема на биржах США днем ранее, в то же время в Китае произошла коррекция, свидетельствуют данные торгов. Дело не в Alibaba. Китайские товары для россиян могут подорожать

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,3%, до 3598,65 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,1%, до 2393,74 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,1%, до 28235,6 пункта. Южнокорейский KOSPI вырос на 0,71%, до 3148,29 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,11%, до 6686,6 пункта. Японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,04%, до 28456,59 пункта, что стало максимальным уровнем закрытия с августа 1990 года.

Трейдеры обратили внимание на то, что биржевые индексы США выросли во вторник в пределах 0,3%. В то же время снижение на рынках акций Китая связано с коррекцией после значительного роста днем ранее.

Позитив связан с тем, что инвесторы надеются, что вакцина в конечном итоге поможет победить коронавирус, что положительно отразится на перспективах восстановления мировой экономики. Аналитики, слова которых приводит агентство Рейтер, отмечают ожидания того, что администрация нового президента США Джо Байдена ускорит распространение вакцин в стране и потратит больше средств на дополнительную экономическую поддержку, что будет способствовать восстановлению мировой экономики в целом.

Поэтому эксперты ждут хорошего спроса на акции компаний Азии в текущем году. Так, по мнению старшего аналитика по АТР компании Aberdeen Standard Investments Хью Янга (Hugh Young), которое приводит агентство, этот интерес инвесторов, наблюдавшийся во второй половине 2020 года, сохранится.