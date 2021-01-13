МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду торгуются разнонаправленно на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Доллар дешевеет на снижении доходности гособлигаций США

По состоянию на 11.22 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,7%, до 6,49 доллара, "Новатэка" — на 0,03%, до 189,85 доллара, "Лукойла" — на 1,07%, до 78,29 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,38%, до 6,14 доллара, "Газпром нефти" — на 1,64%, до 23,27 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" опускалась на 0,43%, до 35,72 доллара, "Северстали" — на 0,64%, до 17,95 доллара, НЛМК — на 2,2%, до 28,85 доллара.

Расписки ВТБ дешевели на 0,19%, до 1,04 доллара, Сбербанка — на 0,88%, до 15,56 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 1,4%, до 38,75 доллара.

GDR АФК "Система" росли в стоимости на 0,36%, до 8,37 доллара, "Магнита" — снижались на 0,2%, до 17,27 доллара. Цена бумаг "Ленты" увеличивалась на 1,68%, до 3,62 доллара.