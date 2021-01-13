Бумаги российских компаний торгуются разнонаправленно на бирже Лондона
МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду торгуются разнонаправленно на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 11.22 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,7%, до 6,49 доллара, "Новатэка" — на 0,03%, до 189,85 доллара, "Лукойла" — на 1,07%, до 78,29 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,38%, до 6,14 доллара, "Газпром нефти" — на 1,64%, до 23,27 доллара.
Цена бумаг "Норникеля" опускалась на 0,43%, до 35,72 доллара, "Северстали" — на 0,64%, до 17,95 доллара, НЛМК — на 2,2%, до 28,85 доллара.
Расписки ВТБ дешевели на 0,19%, до 1,04 доллара, Сбербанка — на 0,88%, до 15,56 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 1,4%, до 38,75 доллара.
GDR АФК "Система" росли в стоимости на 0,36%, до 8,37 доллара, "Магнита" — снижались на 0,2%, до 17,27 доллара. Цена бумаг "Ленты" увеличивалась на 1,68%, до 3,62 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210113/832796644.html