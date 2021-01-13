МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду растут, поддерживаемые данными об объеме промышленного производства в регионе, свидетельствуют данные торгов. Промпроизводство в еврозоне в ноябре выросло лучше прогноза

По состоянию на 13.16 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,2%, до 6767,65 пункта, французский CAC 40 — на 0,39%, до 5673,11 пункта, немецкий DAX рос на 0,13%, до 13943,05 пункта.

В среду инвесторы обратили свое внимание на макростатитиску из еврозоны, показывающую состояние экономики региона в период кризиса с коронавирусом. Так, данные показали, что промпроизводство в еврозоне в ноябре выросло на 2,5% к октябрю, что лучше прогнозов аналитиков в 0,2%. При этом в годовом выражении показатель снизился на 0,6%, когда аналитики ждали более существенного снижения, на 3,3%.

Инвесторы также обратили внимание на корпоративные новости. Акции испанской телекоммуникационной компании Telefonica на бирже в Испании растут более чем на 9% после сообщения о том, что компания продаст вышки связи в Европе и Латинской Америке американской American Tower за 7,7 миллиарда евро.

При этом настроения рынков по-прежнему остаются под влиянием коронавируса. Распространение COVID и ограничения для борьбы с растущим числом случаев коронавируса могут замедлить восстановление экономики.

"В ближайшее время мы не увидим снятия ограничений, так что это усиливает опасения по поводу снижения экономической активности", — сказал агентству Рейтер аналитик CMC Markets Дэвид Мэдден (David Madden).