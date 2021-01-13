МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют разнонаправленную динамику в среду в ожидании макростатистики и политических новостей, свидетельствуют данные торгов. Доллар растет к евро и иене в ожидании макростатистики из США

По состоянию на 14.09 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,02% — до 30967 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — рос на 0,41%, до 12900,2 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — опускался на 0,08%, до 3791,62 пункта.

Трейдеры позднее в среду ждут данных о росте потребительских цен в США. Аналитики ждут ускорения годовой инфляции в декабре до 1,3% с 1,2% месяцем ранее и месячной инфляции — до 0,4% с 0,2%.

Помимо этого, до закрытия торгов министерство финансов США опубликует доклад с данными о состоянии бюджета страны. Эксперты прогнозируют, что в декабре дефицит американского бюджета вырос на 38% по сравнению с ноябрем и достиг 200 миллиардов долларов. Также в среду будет опубликована "Бежевая книга" (Beige Book) — ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.

В центре внимания рынков остается также политическая ситуация в США. Как ожидается, также в среду палата представителей конгресса рассмотрит вопрос об импичменте в отношении президента США Дональда Трампа по статье "Подстрекательство к мятежу". Призывы к этому начали звучать после того, как, по мнению демократов и даже отдельных республиканцев, Трамп призывал своих сторонников идти к конгрессу, что закончилось его штурмом.

"Какое-то время рынки будут оставаться нестабильными, но несмотря на это мы сохраняем осторожный оптимизм", — сказал газете Wall Street Journal главный инвестиционный стратег Global Advisors Альтаф Кассам (Altaf Kassam).