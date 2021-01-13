МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Рубль в среду днем усилил снижение против доллара и евро на фоне решения о начале покупки валюты Минфином РФ

Дорогая нефть и приближение налогового периода января оказывают поддержку курсу российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.52 мск рос на 32 копейки, до 73,86 рубля, курс евро – на 7 копеек, до 89,86 рубля, следует из данных Московской биржи. Цены на нефть ослабили темпы роста в ожидании данных о запасах в США

МИНФИН НАДАВИЛ НА РУБЛЬ

Российская валюта в среду днем усиливает падение против доллара и евро. Утренние попытки инерционного роста сменились сползанием рубля.

Давление пришло от оценок Минфина о валютных операциях в рамках бюджетного правила. Так, ведомство впервые с марта прошлого года будет покупать валюту по бюджетному правилу — суммарно в период с 15 января по 4 февраля 2021 года направит на это 106,3 миллиарда рублей, по 7,1 миллиарда рублей в день. До этого с марта прошлого года Минфин продавал валюту.

Возобновление покупок валюты по бюджетному правилу после многих месяцев продаж стало обратной стороной дорожающей нефти, поэтому переход в режим покупок валюты при столь дорогой нефти был неизбежен, прокомментировал Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест".

Стоимость барреля марки Brent повышается на 0,1%, до 56,6 доллара, оставаясь вблизи максимумов с февраля прошлого года. Поддержка приходит от оценок американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 5,82 миллиона баррелей, что оказалось значительно сильнее прогноза в 2,7 миллиона баррелей.

При этом западные фондовые индексы не демонстрируют сегодня единой динамики, не давая четкого сигнала относительно аппетита к риску на торговых площадках.

Тем не менее, подготовка экспортеров к налоговому периоду января, сопровождающемуся аккумулированием рублей, оказывает поддержку рублю. По оценкам экспертов, общий объем обязательных перечислений в бюджет превысит 1,5 триллиона рублей.

Пока же доллар и евро прибавляют к рублю 0,1-0,4%. Рублевая цена нефти колеблется выше 4,15 тысячи за баррель сорта Brent. Цена газа в Европе достигла максимума с сентября 2018 года

ПРОГНОЗЫ

К негативу, связанному с быстрым распространением коронавируса в мире, добавляются вспышки заболевания в Азии, в том числе Японии и Китае, рассуждает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Ранее считалось, что эти страны успешно противостоят пандемии и окончательно решили эту проблему. Поэтому рубль прервал укрепление при первых признаках ухудшения ситуации на мировых рынках. Если рост рисковых активов не возобновится, мы можем увидеть развитие нисходящего движения российской валюты. Доллар может подняться в район 74,3 рубля, евро — к 90 рублям", — оценил он.

Впрочем, эффект от прекращения продаж валюты Минфином будет компенсирован увеличением предложения со стороны экспортеров в рамках налогового периода, а также сезонным снижением спроса на валюту со стороны населения (после довольно существенного всплеска в декабре), оценил Юрий Попов из Sberbank Investment Research.