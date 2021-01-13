МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду с приближением вечера слегка сползает и уже находится в "красной" зоне в отсутствие значимых внешних сигналов. Цены на нефть замедлили рост в ожидании данных о запасах в США

Приостановка роста цен на нефть и неуверенная динамика западных фондовых индексов не дают поводов для активной игры вверх участников торгов.

Рублёвый индекс Мосбиржи 16.57 мск снижается на 0,11%, до 3467,82 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,02%, до 1484,72 пункта.

БОКОВИК

Российский фондовый рынок в среду днем незначительно снижается в отсутствие сильных сигналов после вялых утренних попыток роста. Бумаги российских компаний торгуются разнонаправленно на бирже Лондона

В частности, нефтяной рост тоже иссякает — стоимость барреля марки Brent повышается только на 0,2%, до 56,7 доллара, хотя и остаётся вблизи максимумов с февраля прошлого года. Поддержка приходит от оценок американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 5,82 миллиона баррелей, что оказалось значительно сильнее прогноза в 2,7 миллиона баррелей.

При этом западные фондовые индексы не демонстрируют сегодня единой динамики, не давая четкого сигнала относительно аппетита к риску на торговых площадках.

В лидерах снижения цены на российской площадке – акции ММК (-6,1%), торгующиеся с сегодняшнего дня без дивидендов. Также дешевеют бумаги НЛМК (-1,9%), "Северстали" (-2%), "Русала" (-2,1%).

Заметно растут в цене бумаги "Роснефти" (+2,8%), префы "Татнефти" (+1,9%), акции "Новатэка" (+1,2%), "Мосбиржи" (+0,7%). Индекс РТС превысил 1500 пунктов впервые с февраля 2020 года

ПРОГНОЗЫ

Индекс Мосбиржи продолжает совершать разнонаправленные движения в диапазоне текущей недели — 3436–3521 пункт, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер".

"При дальнейшем ухудшении внешнего фона вероятен выход из данной консолидации вниз. В этом случае индекс РТС может пробить ближайшую поддержку на отметке 1467 пунктов", — оценил он.

"Инвесторы проявляют всё большую осторожность и склонны к фиксации прибыли в условиях краткосрочной перекупленности", — считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".