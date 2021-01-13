МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США слабо меняются в среду на фоне отсутствия факторов, которые могли бы серьёзно определить динамику индексов, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций ушел в минус в отсутствие сильных внешних сигналов

По состоянию на 18.01 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,02% — до 31063,08 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,02%, до 13074,62 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снижался на 0,14%, до 3795,09 пункта.

Инвесторы отказываются от активной торговли в преддверии сезона отчетностей, который стартует в США в пятницу с публикацией отчетов сразу нескольких крупнейших американских банков.

В центре внимания рынков остается также политическая ситуация в США. Как ожидается, в среду палата представителей конгресса рассмотрит вопрос об импичменте в отношении президента США Дональда Трампа по статье "Подстрекательство к мятежу". Призывы к этому начали звучать после того, как, по мнению демократов и даже отдельных республиканцев, Трамп призывал своих сторонников идти к конгрессу, что закончилось его штурмом.

Ранее в среду министерство труда США обнародовало данные, согласно которым потребительские цены в стране в декабре 2020 года выросли на 1,4% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,4%. Аналитики прогнозировали инфляцию в годовом исчислении на уровне 1,3%, а в месячном — на уровне 0,4%.

Помимо этого, до закрытия торгов министерство финансов США опубликует доклад с данными о состоянии бюджета страны. Эксперты прогнозируют, что в декабре дефицит американского бюджета вырос на 38% по сравнению с ноябрем и достиг 200 миллиардов долларов. Также в среду будет опубликована "Бежевая книга" (Beige Book) — ежемесячные комментарии Федеральной резервной системы США об экономическом положении в стране.