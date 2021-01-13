МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Рубль в среду вечером компенсировал часть снижения против доллара и вышел в плюс к евро на фоне падения на форексе европейской валюты, следует из данных Московской биржи.

Решения о начале покупки валюты Минфином РФ, не очень удачные аукционы по размещению ОФЗ и коррекция вниз рынка нефти поддерживали давление на курс российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.40 мск повышался на 8 копеек, до 73,62 рубля, курс евро снижался на 16 копеек, до 89,63 рубля, следует из данных Мосбиржи. Доллар максимально поднимался в среду до 73,98 рубля, евро — до 90,07 рубля. Нефть торгуется без единой динамики на данных о ее запасах в США

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта в среду не показывала определенной динамики против основных резервных валют. Так, утренние попытки инерционного роста после скачка вверх накануне сменились сползанием рубля.

Давление пришло от оценок Минфина РФ о валютных операциях в рамках бюджетного правила. Так, ведомство впервые с марта прошлого года будет покупать валюту по бюджетному правилу — суммарно в период с 15 января по 4 февраля 2021 года направит на это 106,3 миллиарда рублей, по 7,1 миллиарда рублей в день. До этого с марта прошлого года Минфин продавал валюту.

Тем не менее, подготовка экспортеров к налоговому периоду января, сопровождающемуся аккумулированием рублей, оказывает поддержку рублю. По оценкам экспертов, общий объем обязательных перечислений в бюджет составит около 1,6 триллиона рублей. Впрочем, это на 37% ниже декабрьского показателя.

Кроме того, стоимость барреля марки Brent вечером коррекционно снижалась на 0,5%, до 56,3 доллара.

При этом Минфин РФ провел первые аукционы по размещению ОФЗ и привлек около 31 миллиарда рублей. Эксперты компании "Локо-Инвест" полагают, что этого явно недостаточно – при озвученных планах еженедельное привлечение должно составлять примерно 80 миллиардов рублей. Это носит негативный оттенок для курса рубля.

Пока же доллар прибавляют к рублю 0,2%, евро теряет 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется около 4,15 тысячи за баррель сорта Brent. Взлет, падение или разворот: что ждет рубль, доллар и евро в 2021 году

ПРОГНОЗЫ

Умеренная слабость российской валюты вызвана общим снижением спроса на рисковые активы, включая нефть и валюты emerging markets, из-за сохранения тяжелой вирусной обстановки и локдаунов в мире, считает Александр Бахтин из компании "БКС премьер".

"Также свой вклад в сегодняшнюю динамику рубля внесло заявление Минфина РФ о возобновлении покупок инвалюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Завтра мы ожидаем движения курса доллара в пределах 73-74 рублей", — добавил он.

Давление на российскую валюту также будут оказывать возросшие геополитические риски, что подтверждают данные Национального расчетного депозитария, на основании которых нерезиденты начали год с продажи ликвидных рублёвых активов, полагает Константин Кочергин из банка "Восточный".