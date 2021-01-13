МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду незначительно изменился в отсутствие значимых внешних сигналов. Рубль компенсировал часть снижения к доллару и начал расти против евро

Приостановка роста рынка нефти и неуверенная динамика западных фондовых индексов не дали поводов для активной игры участников торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов снизился на 0,04% — до 3470,26 пункта, а долларовый индекс РТС поднялся на 0,12% — до 1486,77 пункта.

БОКОВИК

Российский фондовый рынок в среду незначительно менялся в отсутствие сильных сигналов.

В частности, стоимость барреля марки Brent пыталась в течение дня удержаться в плюсе, однако к вечеру ушла в минус и снижалась на 0,3%, до 56,4 доллара – "на факте".

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 8 января, снизились на 3,2 миллиона баррелей, или на 0,7%, и достигли 482,2 миллиона баррелей, оценило минэнерго страны. Аналитики ожидали снижения показателя на 2,27 миллиона баррелей.

При этом западные фондовые индексы не демонстрировали сегодня единой динамики, не давая четкого сигнала относительно аппетита к риску на торговых площадках.

В лидерах снижения цены на российской площадке оказались акции ММК (-6,3%), торгующиеся с сегодняшнего дня без дивидендов. Также упали бумаги НЛМК (-2%), Сбербанка (-2,1%), "Русала" (-2%). Выросли акции "Мечела" (+6,6% "обычка" и + 3,3% — префы), "Роснефти" (+2,5%), префы "Татнефти" (+2%), акции "Новатэка" (+1,6%), "Мосбиржи" (+1%). Нефть торгуется без единой динамики на данных о ее запасах в США

ПРОГНОЗЫ

Спрос на рисковые активы охладил новостной негатив из Японии и Китая, где зарегистрированы новые очаги COVID-19, считает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер". Сказывается на настроениях инвесторов и ухудшение экономических прогнозов для еврозоны на фоне роста числа заражений, сохранения режима ограничений, а также последствий Brexit. От ускорения продаж рынки сдерживают ожидания обсуждения новых стимулов после инаугурации избранного президента США Джо Байдена, добавил он.

"В среду рыночные настроения могут остаться осторожными. В фокусе инвесторов останется информационный фон, связанный с коронавирусом, геополитика, сигналы регуляторов и ключевая статистика. Прогнозный диапазон по индексу Мосбиржи на четверг – 3420-3500 пунктов", — сказал Бахтин.

Долларовый индекс РТС ведет себя сообразно нефти: была взяла планка 1500 пунктов, после чего он опустился почти на 30 пунктов, отмечает Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс".

"Однако в четверг рынок может сходить в диапазон 1510-1540 пунктов по РТС. Также стоит ожидать возвращения индекса Мосбиржи в диапазон 3460-3490 пунктов", — добавил он.