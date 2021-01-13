МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в среду закрылись преимущественно ростом на фоне данных о промышленном производстве в еврозоне и на корпоративных новостях, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций закрылся символическим снижением

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,13%, до 6745,52 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,21%, до 5662,67 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,11%, до 13939,71 пункта.

Росту европейских индексов способствовали данные по еврозоне. Так, промпроизводство в ноябре выросло на 2,5% к октябрю, в годовом выражении — снизилось на 0,6%. При этом аналитики ожидали роста показателя в месячном выражении лишь на 0,2%, в годовом — снижения на 3,3%.

Кроме того, в ходе торгов трейдеры отыгрывали корпоративные новости. Испанская телекоммуникационная компания Telefonica сообщила о продаже вышек связи в Европе и Латинской Америке американской American Tower за 7,7 миллиарда евро.

В то же время британский FTSE закрылся в минусе, участников торгов продолжает беспокоить тяжелая ситуация с коронавирусом в стране. Уровень заболеваемости в Великобритании по-прежнему остается высоким, в связи с этим карантин в стране может быть продлен до марта.

"Инвесторы все еще задаются вопросом о том, откуда придет следующий значительный катализатор дальнейшего роста, и осознают, что кризис COVID-19 остается необузданным, несмотря на введение программ вакцинации", — прокомментировал агентству Рейтер аналитик IG Крис Бошам (Chris Beauchamp).