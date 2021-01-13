МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением котировок, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций закрылся символическим снижением

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 2,54%, до 6,61 доллара, "Новатэка" – на 1,63%, до 192,9 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,83%, до 78,1 доллара, "Газпрома" – подешевели на 0,07%, до 6,12 доллара, "Газпром нефти" — подорожали на 3,06%, до 23,6 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" выросла на 1,12%, до 35,26 доллара, "Северстали" – снизилась 1,66%, до 17,76 доллара, расписки НЛМК подешевели на 1,69%, до 29 долларов.

Расписки ВТБ снизились в стоимости на 1,82%, до 1,02 доллара, Сбербанка — на 1,91%, до 15,4 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", упала на 1,65%, до 38,65 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" уменьшилась на 0,84%, до 8,27 доллара, "Магнита" — на 0,92%, до 17,15 доллара. Цена расписок "Ленты" снизилась на 1,68%, до 3,5 доллара.