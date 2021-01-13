МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Банк России 13 января аннулировал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской и дилерской деятельности ООО "ИК "Прайм Брокер", сообщается в материалах регулятора. Взлет, падение или разворот: что ждет рубль, доллар и евро в 2021 году

"Банк России 13.01.2021 принял решение аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданные обществу с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Прайм Брокер", — говорится в материалах.

Отмечается, что лицензии были аннулированы из-за неоднократного нарушения требований законодательства РФ о ценных бумагах, а также неоднократные нарушения требований, предусмотренных статьей 7 ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в течение одного года.

Добавляется также, что установлено участие общества в проведении сомнительных операций с денежными средствами и ценными бумагами. Действие лицензий прекращается с 12 мая.

"Общество обязано прекратить осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, за исключением совершения действий, связанных с прекращением обязательств перед клиентами, возникших при осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, и обеспечить возврат имущества клиентам в срок до 11.05.2021", — также говорится в материалах.