МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг растет, поддерживаемая сильной статистикой из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.25 мск стоимость мартовских фьючерсов на медь на бирже Comex росла на 0,14%, до 3,6155 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

По итогам торгов среды на Лондонской бирже металлов (LME) стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,42%, до 8009 долларов, алюминия — снизилась на 0,32%, до 2013 долларов, цинка — опустилась на 0,16%, до 2773,5 доллара за тонну. На чем можно сэкономить в новогодние праздники

Китай является крупнейшим потребителем меди в мире, поэтому состояние экономики КНР является важным фактором настроений на рынке. В этом свете участники торгов обратили внимание на новые данные по импорту и экспорту. Согласно официальным данным, в декабре 2020 года экспорт Китая вырос на 18,1% при прогнозе роста в 15%, а импорт – на 6,5%, что оказалось лучше ожиданий экспертов, которые прогнозировали рост на 5%.