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2021-01-14T10:22:48+03:00
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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210114/832805049.html
Рубль слабо колеблется в начале дня на неоднозначном внешнем фоне
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Рубль в начале торгов четверга незначительно колеблется к доллару и евро на неоднозначном внешнем фоне, свидетельствуют данные Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 14.01.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга незначительно колеблется к доллару и евро на неоднозначном внешнем фоне, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.15 мск повышался на 14 копеек — до 73,89 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 89,76 рубля.
В первые минуты торгов доллар опускался до 73,68 рубля, а евро — до 89,50 рубля.
Стоимость нефти снижается на 0,1% — до 56 долларов за баррель марки Brent. Мировые фондовые рынки не показывают единой динамики.