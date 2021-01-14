МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга незначительно колеблется к доллару и евро на неоднозначном внешнем фоне, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.15 мск повышался на 14 копеек — до 73,89 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 89,76 рубля.

В первые минуты торгов доллар опускался до 73,68 рубля, а евро — до 89,50 рубля.

Стоимость нефти снижается на 0,1% — до 56 долларов за баррель марки Brent. Мировые фондовые рынки не показывают единой динамики.