МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Нынешнее ослабление рубля обусловлено временными факторами, в 2021 году он укрепится до 65-70 рублей за доллар, говорится в исследовании банка Credit Suisse "2021 Investment Outlook", которое есть в распоряжении РИА Новости.

"Рубль укрепится до обоснованного уровня – 65-70 рублей за доллар", — прогнозируют экономисты. В среду доллар торговался на уровне 73,7 рубля.

"Мы ожидаем, что в 2021 году рубль вернется на обоснованный уровень, так как, на наш взгляд, его слабость обусловлена временными факторами. … Мы считаем, что неудовлетворительные показатели рубля были вызваны сочетанием нескольких факторов – намерением правительства пересмотреть налоговые соглашения с офшорными странами, такими как Кипр, и резким увеличением денежной массы (рост M2 ускорился с 10,2% в начале 2020 года до 16,2% в октябре в годовом выражении)", — рассуждают они. Эксперт рассказал, случится ли в России дефолт в 2021 году

Первое, по мнению экономистов, вызвало отток первичного капитала, а второе создало для этого еще более благоприятные условия. При этом основными источниками увеличения денежной массы стали операции федерального бюджета и отдельные аспекты финансирования дефицита во втором квартале, когда правительство получило прибыль от приватизации Сбербанка (около 1% ВВП), отмечается в прогнозе.

"Вместо того, чтобы компенсировать этот рост рублевой ликвидности валютными продажами, ЦБ РФ отложил свои операции на открытом рынке до четвертого квартала, также компенсировав их отложенными с 2018 года валютными закупками", — комментируют в Credit Suisse.

"По нашему мнению, это создало дополнительный дисбаланс на местном валютном рынке. Однако, на наш взгляд, этот дисбаланс был временным и сойдет на нет в 2021 году", — заключают они.