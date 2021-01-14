МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга усилил снижение на противоречивом внешнем фоне.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.16 мск терял 0,4%, до уровня 3456 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,9%, до 1473 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Индексы на открытии торгов снижались символически. Эксперт рассказал, случится ли в России дефолт в 2021 году

Стоимость нефти снижается на 0,1%, до 56 долларов за баррель по марке Brent.

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах изменились разнонаправленно в пределах 0,5%. С утра фьючерсы на американские фондовые индексы в основном повышаются на 0,1-0,3%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно в пределах 0,9%.