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https://1prime.ru/Financial_market/20210114/832805209.html
Российский рынок акций ускорил снижение
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Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга усилил снижение на противоречивом внешнем фоне. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.16 мск терял 0,4%, до уровня 3456 пунктов,... ПРАЙМ, 14.01.2021
рынок акций, мосбиржа, ртс, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга усилил снижение на противоречивом внешнем фоне.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.16 мск терял 0,4%, до уровня 3456 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,9%, до 1473 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Индексы на открытии торгов снижались символически.
Стоимость нефти снижается на 0,1%, до 56 долларов за баррель по марке Brent.
Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах изменились разнонаправленно в пределах 0,5%. С утра фьючерсы на американские фондовые индексы в основном повышаются на 0,1-0,3%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) меняются разнонаправленно в пределах 0,9%.