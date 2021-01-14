МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск четверга вырос на 26,97 копейки, составив 73,7961 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Доминирование доллара США в мировой торговле и финансах может усилить эффект кризиса

Кризис власти в США меняет расклад сил вокруг доллара

В среду средневзвешенный курс доллара составлял 73,5264 рубля за доллар.