2021-01-14T11:40:00+03:00
2021-01-14T11:40:00+03:00
2021-01-14T11:40:00+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210114/832805856.html
Средневзвешенный курс доллара вырос до 73,80 рубля
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск четверга... ПРАЙМ, 14.01.2021
рубль, доллар, курс валют, новости, рынки, валюта
https://1prime.ru/images/83226/66/832266609.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83226/66/832266609.jpg
https://1prime.ru/images/83226/66/832266608.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83226/66/832266608.jpg
https://1prime.ru/images/83226/66/832266607.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83226/66/832266607.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210111/832784651.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск четверга вырос на 26,97 копейки, составив 73,7961 рубля, свидетельствуют данные биржи.
В среду средневзвешенный курс доллара составлял 73,5264 рубля за доллар.