МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 13,56 копейки — до 89,6475 рубля, курс доллара вырос на 26,97 копейки — до 73,7961 рубля, следует из данных Банка России. Рубль компенсировал часть снижения к доллару и начал расти против евро

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 8,7 копейки, составив 80,9292 рубля.