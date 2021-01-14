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2021-01-14T12:41:14+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210114/832806637.html
Официальный курс евро на пятницу снизился до 89,65 рубля
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Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 13,56 копейки — до 89,6475 рубля, курс доллара вырос на 26,97 копейки — до 73,7961 рубля, следует из... ПРАЙМ, 14.01.2021
доллар, курсы валюты, евро, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 13,56 копейки — до 89,6475 рубля, курс доллара вырос на 26,97 копейки — до 73,7961 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, выросла на 8,7 копейки, составив 80,9292 рубля.