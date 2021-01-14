МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают несколько снижаться в четверг днем, сдерживают котировки опасения за баланс спроса и предложения на рынке на фоне пандемии коронавируса, а также укрепление доллара, при этом ограничивают снижение данные о запасах в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 13.04 мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,2%, до 55,95 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,13%, до 52,84 доллара за баррель.

Динамика котировок нефти остается в целом слабой, но отрицательной, так как на торги влияют разнонаправленные факторы. С одной стороны, ситуация вокруг пандемии коронавируса продолжает оставаться тревожной, во многих регионах темпы роста случаев заражения остаются высокими. Новый локдаун может сдержать восстановление экономики, опасаются инвесторы, в свою очередь, это отражается на прогнозах по спросу. Эксперт дал прогноз по цене на нефть Brent в 2021 году

Некоторое укрепление доллара к иене также негативно влияет на нефтяные цены. Традиционно более дорогая американская валюта делает сырье, в том числе и нефть, менее доступным для владеющих другой валютой инвесторов.

Поддерживающим фактором остается статистика по запасам в США за прошлую неделю, опубликованная в среду. Так, за неделю по 8 января показатель снизился на 3,2 миллиона баррелей, хотя ожидалось уменьшение только на 2,3 миллиона. Добыча за отчетный период составила в среднем 11 миллионов баррелей в день, как и неделей ранее.