МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Рубль днем растет против доллара и евро на фоне общего аппетита к риску.

Неуверенная динамика стоимости нефти компенсируется ростом большинства "развивающихся валют" и мировых фондовых индексов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.28 мск падал на 45 копеек, до 73,30 рубля, курс евро — на 52 копейки, до 89,09 рубля, следует из данных Московской биржи. Назван новый рекорд цен на квартиры в новой Москве

РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ

Российская валюта в четверг растет против основных резервных валют. Это соответствует общей повышательной динамике "развивающихся валют" против доллара.

Аппетит к риску поддерживается перспективами восстановления крупнейших мировых экономик — США и КНР. Избранный президент США Джо Байден обещал изложить свою экономическую программу 14 января. Байден подчеркнул, что для преодоления последствий коронавируса и поддержания экономики потребуются серьезные инвестиции, он сообщил, что его пакет экономической помощи будет исчисляться "триллионами долларов".

Между тем, статданные показали, что китайский экспорт в декабре вырос больше, чем ожидалось — на 18,1% в годовом выражении при прогнозе роста в 15%. Импорт КНР вырос в декабре на 6,5%, хотя аналитики прогнозировали рост только на 5%.

На таком благоприятном фоне западные биржевые индексы и фондовые фьючерсы растут в пределах 0,6%. Это компенсирует неуверенную динамику рынка нефти. Стоимость барреля марки Brent колеблется между снижением и ростом в районе 56 долларов.

Игроки рынка опасаются за баланс спроса и предложения на фоне пандемии коронавируса. Во многих регионах мира темпы роста случаев заражения остаются высокими. Вероятный в связи с этим локдаун может сдержать восстановление мировой экономики.

При этом отчет минэнерго США за прошлую неделю зафиксировал снижение запасов нефти на 3,2 миллиона баррелей, хотя ожидалось уменьшение только на 2,3 миллиона. Добыча при этом осталась, как и неделей ранее, на уровне 11 миллионов баррелей в сутки.

Пока же доллар и евро снижаются к рублю на 0,6-0,7%. Рублевая цена нефти колеблется около 4,1 тысячи за баррель сорта Brent. В России прогнозируют рост рынка новых легковых машин и LCV

ПРОГНОЗЫ

Несмотря на серьезную ситуацию с пандемией и новые вспышки в ранее беспроблемных в этом плане регионах, инвесторы далеки от пессимизма, ожидая сегодняшнего выступления избранного президента США Джо Байдена, который обнародует некоторые детали большого плана фискального стимулирования экономики, рассуждает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Рубль демонстрирует желание расти, поэтому шансы на развитие более устойчивого восходящего движения увеличиваются. В случае пробоя сегодняшнего минимума 73,22 рубля, доллар может устремиться к полугодовому минимуму 72,64 рубля. При пробое евро сегодняшнего минимума 89,05 рубля, он может упасть до 88,38 рубля. Однако для реализации данного сценария необходимо дальнейшее улучшение ситуации на мировых рынках", — сказал Бабин.

Многое в динамике курса рубля зависит от глобальных вводных, которые довольно быстро меняются, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест"

"Но впереди налоговый период января, поэтому, невзирая на волатильность, рубль до конца месяца способен показать умеренный рост", — оценил он.