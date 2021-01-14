МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в четверг растет, отыгрывая позитивную мировую фондовую конъюнктуру.

Западные фондовые индексы растут вследствие общего аппетита к риску.

Рублёвый индекс Мосбиржи 16.26 мск повышается на 0,61%, до 3491,28 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,65%, до 1496,38 пункта.

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Российский фондовый рынок в четверг растет, отыгрывая улучшение глобальной фондовой конъюнктуры. Российский рынок акций ускорил снижение

Инвесторы с оптимизмом ожидают выступления избранного президента США Джо Байдена. Он обещал изложить свою экономическую программу 14 января. При этом ранее он говорил, что для преодоления последствий пандемии нового коронавируса и поддержания экономики потребуются серьезные инвестиции. По его словам, пакет экономической госпомощи будет исчисляться триллионами долларов.

Кроме того, позитивный фон создают данные о росте китайского экспорта в декабре больше, чем ожидалось — на 18,1% в годовом выражении при прогнозе в 15%. А импорт Китая вырос в декабре на 6,5%, хотя аналитики прогнозировали только 5%.

На таком благоприятном фоне западные биржевые индексы и фондовые фьючерсы растут в пределах 0,5%.

Определенный оптимизм на биржевых площадках вызывает информация о высокой эффективности и безопасности однократной вакцины от коронавируса американской компании Johnson & Johnson, добавляет Дмитрий Бабин из компании "БКС брокер". Дело не в Alibaba. Китайские товары для россиян могут подорожать

Всё это компенсирует неуверенную динамику рынка нефти. Стоимость барреля марки Brent колеблется днем между снижением и ростом ниже 56 долларов.

Игроки рынка "черного золота" не уверены в восстановлении спроса на нефть. Во многих регионах мира темпы роста случаев заражения новым коронавирусом остаются высокими. Вероятные в связи с этим дальнейшие жёсткие ограничения могут сдержать восстановление мировой экономики.

В лидерах роста цены на российской площадке — акции "Роснефти" (+3,2%), НЛМК (+3%), ММК (+2,9%), "Лукойла" (+2,8%), "Северстали" (+2,8%).

Заметно дешевеют бумаги "Полюса" (-2,1%), "Алросы" (-1,6%), Polymetal (-1,4%).

ПРОГНОЗЫ

До конца текущих торгов на российских площадках вероятна позитивная динамика, рассчитывает Александр Осин из компании "Фридом финанс". ЦБ заявил о падении реального эффективного курса рубля в 2020 году

"Ближайшие сопротивления росту российских фондовых индикаторов находятся на достигнутых недавно вершинах: на исторической 3520 пунктов у индекса Мосбиржи и на одиннадцатимесячной – 1503 пунктов у индекса РТС. В случае продолжения роста глобальных рынков эти технические препятствия с большой вероятностью будут преодолены", — в свою очередь оценил Бабин.

Российский рынок пока не смог закрепиться выше 3500 пунктов по индексу Мосбиржи, но и попытка выйти на более сильную коррекцию не удалась, так как этому мешают ожидания новых экономических стимулов в США, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"В случае "мягкой" риторики председателя ФРС и подтверждения планов по стимулам от избранного президента США мы можем вновь получить слабеющий доллар и рост аппетита к риску", — заключает он.