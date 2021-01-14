МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Рубль усилил рост к евро на фоне ослабления европейской валюты на форексе в направлении 1,21 доллара, свидетельствуют данные торгов.

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Официальный курс евро на пятницу снизился до 89,65 рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.30 мск падал на 27 копеек, до 73,48 рубля, курс евро – на 59 копеек, до уровня 89,02 рубля, следует из данных Московской биржи. На фоне падения на форексе европейская валюта уже дешевела в четверг до 89 рублей – к минимуму с 17 декабря.