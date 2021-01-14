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https://1prime.ru/Financial_market/20210114/832809245.html
Рубль усилил рост к евро
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Рубль усилил рост к евро на фоне ослабления европейской валюты на форексе в направлении 1,21 доллара, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара расчетами "завтра" на 16.30 мск... ПРАЙМ, 14.01.2021
курс валют, валюты, евро, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Рубль усилил рост к евро на фоне ослабления европейской валюты на форексе в направлении 1,21 доллара, свидетельствуют данные торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.30 мск падал на 27 копеек, до 73,48 рубля, курс евро – на 59 копеек, до уровня 89,02 рубля, следует из данных Московской биржи. На фоне падения на форексе европейская валюта уже дешевела в четверг до 89 рублей – к минимуму с 17 декабря.