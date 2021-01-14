МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в четверг растут в ожидании выступления избранного президента Джо Байдена, который, как ожидается, представит свою экономическую программу, свидетельствуют данные торгов. Биткоин перешел к росту более чем на 13%

По состоянию на 17.48 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,42% — до 31189,58 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,32%, до 13171,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,2%, до 3817,4 пункта.

Основным событием на текущей неделе для инвесторов станет выступление Байдена позднее в четверг. Избранный президент обещал изложить свою экономическую программу. При этом ранее он говорил, что для преодоления последствий пандемии и поддержания экономики потребуются серьезные инвестиции.

Партнер Cherry Lane Investments Рик Меклер (Rick Meckler) в то же время отмечает, что на рынках остается некоторая обеспокоенность, связанная со стимулированием экономики США. Аналитик заметил, что существует риск "распродажи на новостях" в случае, если предложенный пакет мер будет не таким большим, как ожидалось.

Инвесторы также обратили внимание на корпоративные новости. Высокотехнологические компании Cisco и Acacia Communications объявили о внесении поправок в договор о слиянии компаний, согласно которым Cisco приобретает Acacia Communications за 4,5 миллиарда долларов. Акции Acacia Communications растут на 31,5%.

При этом рост американских индексов сдерживают данные по рынку труда США. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 9 января, подскочило на 181 тысячу по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 965 тысяч заявок. Это стало рекордным ростом с марта, при этом аналитики ожидали роста показателя лишь на 8 тысяч.