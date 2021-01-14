МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота опускается в четверг вечером на фоне укрепления курса доллара и роста доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Американские биржи растут в ожидании выступления Байдена

По состоянию на 18.05 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,63%, или на 11,75 доллара — до 1843,5 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,02% — до 25,567 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимается вторую торговую сессию подряд и на данный момент растет на 0,15%, до 90,49 пункта. Более дорогой доллар негативно отражается на стоимости золота, делая его менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой. Доходность десятилетних US Treasuries поднимается на 1,6 базисного пункта — до 1,104%.

"Золото немного консолидируется. На его стоимость оказывает давление рост доходности казначейских облигаций США и доллар, который укрепился за пару предыдущих сессий", — сказал агентству Рейтер аналитик Bank of China International Сяо Фу (Xiao Fu).

Вице-президент отдела сырьевых товаров Kotak Securities Ривандра Рао (Ravindra Rao), чье мнение также приводит агентство, полагает, что в данный момент у золота есть хорошая поддержка, чтобы его стоимость оставалась в районе 1820 долларов. В частности цены на драгметалл подпирают ожидания вокруг стимулирования экономики США демократами, что приведет к ускорению инфляции в стране.