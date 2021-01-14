МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Рост курса доллара к основным мировым валютам в четверг вечером несколько замедлился после публикации данных рынка труда США, свидетельствуют данные торгов. Взлет, падение или разворот: что ждет рубль, доллар и евро в 2021 году

По состоянию на 17.59 мск курс евро к доллару снижался до 1,2121 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2157 доллара за евро, курс доллара к иене рос до 104,08 иены со 103,85 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,2%, до 90,53 пункта. Перед публикацией статистики индекс рос до 90,58 пункта.

Участники торгов обратили внимание на данные рынка труда США. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 9 января, подскочило на 181 тысячу по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 965 тысяч заявок. Это стало рекордным ростом с марта, при этом аналитики ожидали роста показателя лишь на 8 тысяч.

Также внимание инвесторов в четверг обращено к выступлению избранного президента Джо Байдена, в рамках которого он должен изложить свою экономическую программу. Байден подчеркнул, что для преодоления последствий коронавируса и поддержания экономики потребуются серьезные инвестиции, он сообщил, что его пакет экономической помощи будет исчисляться триллионами долларов.

Главный инвестиционный директор Edmond de Rothschild AM отмечает, что Байдену придется уменьшить сумму пакета финансовой помощи экономики, чтобы он был одобрен конгрессом. "Во-первых, я не уверен, что будет крупный пакет стимулирования. Во-вторых, на рынке это прекрасно понимают", — сказал аналитик агентству Рейтер.