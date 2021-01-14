МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился по основным фондовым индексам в четверг, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,59%, до 3490,85 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,93% до 1500,58 пункта.