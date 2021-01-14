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https://1prime.ru/Financial_market/20210114/832810447.html
Российский рынок акций закрылся небольшим ростом
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Российский рынок акций повысился по основным фондовым индексам в четверг, свидетельствуют данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился... ПРАЙМ, 14.01.2021
торги, биржи, ртс, мосбиржа, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций повысился по основным фондовым индексам в четверг, свидетельствуют данные Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,59%, до 3490,85 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,93% до 1500,58 пункта.