МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) ростом котировок, лишь расписки "Ленты" не изменились в цене, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций вырос на позитиве из-за рубежа

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 4,54%, до 6,91 доллара, "Новатэка" – на 2,49%, до 197,7 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 3%, до 80,44 доллара, "Газпрома" – на 1,67%, до 6,22 доллара, "Газпром нефти" — на 1,69%, до 24 долларов.

Цена бумаг "Норникеля" выросла на 2,24%, до 36,05 доллара, "Северстали" – 4,84%, до 18,62 доллара, расписки НЛМК подорожали на 4,62%, до 30,34 долларов.

Расписки ВТБ выросли в стоимости на 1,56%, до 1,04 доллара, Сбербанка — на 0,94%, до 15,54 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась на 7,5%, до 41,55 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" увеличилась на 2,18%, до 8,45 доллара, "Магнита" — на 0,29%, до 17,2 доллара. Цена расписок "Ленты" не изменилась, оставшись на уровне предыдущего закрытия в 3,5 доллара.