МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в четверг закрылись в плюсе, инвесторы отыгрывали ожидания дополнительного стимулирования одной из крупнейших экономик мира — США, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций вырос на позитиве из-за рубежа

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,84%, до 6801,96 пункта, французский CAC 40 — на 0,33%, до 5681,14 пункта, немецкий индекс DAX — на 0,35%, до 13988,7 пункта.

Наиболее ожидаемым событием в четверг станет выступление избранного президента США Джо Байдена, в рамках которой он изложит свою экономическую программу. Предполагается, что предлагаемый избранный президентом пакет мер по поддержке американской экономики будет исчисляться триллионами долларов.

Участники торгов также обратили внимание на статистику из Китая, указывающую на восстановление экономики страны. Согласно официальным данным, экспорт Китая в декабре 2020 вырос на 18,1% в годовом выражении при прогнозе роста в 15%. Импорт КНР вырос в декабре на 6,5%, хотя аналитики прогнозировали рост на 5%.

"Есть ощущение, что мы получим намного большую сумму стимулирования, не увидим никаких негативных действий со стороны центральных банков, особенно Федеральной резервной системы, а экономические данные по всему миру, возможно, улучшатся, все это помогает рынкам", — приводит агентство Рейтер мнение заместителя директора по инвестициям Brooks Macdonald Эдварда Пака (Edward Park).