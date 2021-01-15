МОСКВА, 15 янв – ПРАЙМ. Товарно-сырьевые рынки приковывают внимание инвесторов в 2021 году благодаря обоснованным инфляционным опасениям: экономические пакеты помощи и вакцина благоприятствуют восстановлению спроса, а цепочки поставок нарушены из-за торговых войн и влияния вирусной обстановки. Об этом рассказал агентству "Прайм" старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Виталий Громадин. Почему биткоин не заменит золото и обречен на падение

Китай, будучи ключевым регионом для сырьевых рынков, также стремится дополнительно наполнить хранилища, чтобы избежать дефицита на случай повторения непредвиденного срыва поставок. Объявляемые экономические стимулы связаны с развитием чистой энергетики.

"Для осуществления амбициозных планов по наращиванию доли ветряной и солнечной энергетики понадобится повышенный спрос на такие металлы, как, например, медь и серебро, — отмечает аналитик. – Серебро активно используется в фотовольтаике при производстве солнечных панелей".

Медь не только используется в линиях электропередач, которых понадобится гораздо больше (по оценкам в 2-3 раза больше, в зависимости от амбициозности планов), но и для замены автомобилей с двигателем внутреннего сгорания на полностью электрические машины.

Серебро как драгоценный металл дополнительно связано с динамикой золота и, соответственно, с реальными ставками — доходность 10-летних гособлигаций США за вычетом инфляции. Названы наиболее выгодные металлы для инвестиций

"На медь будет дополнительно влиять экономическая ситуация в Китае (порядка половины всего потребления в мире), а также развитие 5G инфраструктуры и автоматизации производств, которые сложно представить без использования этого базового металла", — заключил эксперт.