МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Курс доллара к другим основным мировым валютам в пятницу утром показывает слабую динамику на опасениях за экономику США и новостях о новом пакете экономических стимулов в этой стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.59 мск курс евро к доллару опускался до 1,2147 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2156 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 103,77 иены с 103,79 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,07%, до 90,3 пункта. Власти теряют возможность сдерживания цен на бензин

В пятницу курс доллара находится под давлением разнонаправленных факторов. С одной стороны, придавливает американскую валюту тот факт, что ранее избранный президент США Джо Байден представил план стимулирования американской экономики на 1,9 триллиона долларов на поддержку в период коронавируса, который был одобрен демократами в конгрессе.

Принятие пакета большого объема может привести к росту инфляции, делая американскую валюту менее привлекательной для инвесторов.

Однако распространение COVID в стране, по-прежнему, не удается остановить, что грозит экономике новыми потрясениями и поддерживает доллар, который является активом-убежищем. Новый виток опасений возник после публикации данных с рынка труда. В четверг власти сообщили, что число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло рекордными темпами с конца марта — на 181 тысячу, до 965 тысяч.