МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций и рубль начнут торги четверга снижением, полагают аналитики.

Уменьшения спроса на риск на мировых рынках окажет давление на стоимость российских активов, оценивают эксперты.

ПРОГНОЗЫ

В начале дня ожидается снижение индекса Мосбиржи на 0,2-0,6%, в диапазоне 3475-3485 пунктов, в качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3460 и 3450 пунктов, значимыми сопротивлениями останутся отметки 3490 и 3500 пунктов, оценил Виталий Манжос из ИК "Алго Капитал". Власти теряют возможность сдерживания цен на бензин

В начале торгов возможна коррекция вниз по индексу РТС вслед за мировыми фондовыми индексами, считает Антон Старцев из компании "Олма".

"Объявленные Джо Байденом меры поддержки экономики США предполагают возможность увеличения налоговой нагрузки для части компаний, для принятия некоторых из мер потребуются голоса сенаторов-республиканцев – так или иначе, выступление избранного президента стало поводом к приостановке роста на рынках акций в целом", — отметил он.

На валютном рынке РФ в начале торгов возможно некоторое повышение доллара к рублю под воздействием общего уменьшения спроса на риск, добавил Старцев.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах снизились на 0,1-0,4%. С утра фьючерсы на американские фондовые индексы в основном повышаются на 0,3-0,6%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снижаются в пределах 0,7%, только шанхайский Shanghai SE Composite Index повышается на 0,3%, японский Nikkei 225 упал на 0,7%

Стоимость нефти снижается на 1,2%, до 55,75 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро теряет 0,1%, до 1,2140 доллара. Мир столкнется с очередным "газовым бумом"

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в четверг вырос, отыгрывая позитивную мировую фондовую конъюнктуру. Приостановка роста рынка нефти компенсировалась ростом западных фондовых индексов и общего аппетита к риску.

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов повысился на 0,59%, до 3490,85 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,93%, до 1500,58 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов упал на 54 копейки, до 73,21 рубля, евро — на 55 копеек, до 89,07 рубля, следует из данных Московской биржи.