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2021-01-15T10:14:45+03:00
2021-01-15T10:14:45+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210115/832813415.html
Рубль слабеет в начале дня на фоне дешевеющей нефти
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Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро, отыгрывая падение рынка нефти. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск рос на 30 копеек, до 73,51 рубля, курс евро — на 13... ПРАЙМ, 15.01.2021
доллар, курсы валют, рубль, новости, рынки, валюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро, отыгрывая падение рынка нефти.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск рос на 30 копеек, до 73,51 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 89,20 рубля.
Стоимость нефти падает на 1,2%, до 55,73 доллара за баррель по марке Brent.