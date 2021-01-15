МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов снижается к доллару и евро, отыгрывая падение рынка нефти. Эксперты дали прогоноз по динамике российского рынка акций и курса рубля

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск рос на 30 копеек, до 73,51 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 89,20 рубля.

Стоимость нефти падает на 1,2%, до 55,73 доллара за баррель по марке Brent.