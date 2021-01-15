МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы снижается, отыгрывая негативные внешние сигналы.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.11 мск терял 0,3%, до уровня 3480 пунктов, долларовый индекс РТС — снижался на 0,8%, до 1489 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Эксперты дали прогоноз по динамике российского рынка акций и курса рубля

Стоимость нефти падает на 1,2%, до 55,73 доллара за баррель по марке Brent.

Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах снизились на 0,1-0,4%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) с утра также преимущественно снижаются — в пределах 0,7%.