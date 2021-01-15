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https://1prime.ru/Financial_market/20210115/832813593.html
Российский рынок акций снижается в начале дня
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Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы снижается, отыгрывая негативные внешние сигналы. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.11 мск терял 0,3%, до уровня 3480 пунктов,... ПРАЙМ, 15.01.2021
рынок акций, мосбиржа, ртс, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии пятницы снижается, отыгрывая негативные внешние сигналы.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.11 мск терял 0,3%, до уровня 3480 пунктов, долларовый индекс РТС — снижался на 0,8%, до 1489 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Стоимость нефти падает на 1,2%, до 55,73 доллара за баррель по марке Brent.
Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах снизились на 0,1-0,4%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) с утра также преимущественно снижаются — в пределах 0,7%.