МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами "завтра" на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11.30 мск пятницы снизился на 25,08 копейки, составив 73,5453 рубля, свидетельствуют данные биржи.

Танкер

Мир столкнется с очередным "газовым бумом"

В четверг средневзвешенный курс доллара составлял 73,7961 рубля за доллар.