МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Форекс-дилеры получили в России возможность заключать договоры с клиентами без их личного присутствия в офисе компании, следует из сообщения Ассоциации форекс-дилеров (АФД).

"Вступление соответствующего закона в силу предоставляет кредитным организациям и иным организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом … возможность использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) для удаленной идентификации при получении широкого спектра финансовых услуг. Это позволяет форекс-дилерам заключать договоры клиентам без их личного присутствия в офисе компании", — говорится в сообщении АФД.

Принятие этого закона отражает стремление регулятора и законотворцев создать максимально комфортные условия как для клиентов — потребителей финансовых услуг, так и для финансовой индустрии, отмечает руководитель АФД Евгений Машаров. "Цифровизация многих процессов в финансовой сфере создаёт дополнительные основания для повышения финансовой безопасности наших граждан. Надеюсь, что данный сервис станет популярным и востребованным", — добавил он.

Предоставление форекс-дилерам возможности проведения упрощенной идентификации клиентов через ЕБС во многом упростит механизм открытия счета и даст возможность российским гражданам в меньшей степени делать выбор в пользу иностранных форекс-контор, считает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков.

Возможность удаленного заключения договора с клиентом, особенно в период пандемии — это позитивный шаг в сторону клиента, который убирает барьер между финансовой организацией и клиентом, считает гендиректор Альфа-форекс Сергей Николюк.

"Следующим таким шагом мы видим возможность осуществления форекс-дилером упрощенной идентификации с использованием Единой системы идентификации и аутентификации и Системы межведомственного электронного взаимодействия, которые сейчас используют брокеры и управляющие компании", — резюмировал он.