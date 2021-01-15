МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США снижаются в пятницу на опасениях относительно того, что план помощи экономике избранного президента США Джо Байдена может привести к повышению налогов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.54 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,3%, до 30818 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,2%, до 12873,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,33%, до 3778,62 пункта.

Трейдеры в пятницу оценивают новости вокруг нового пакета "помощи экономике" США. Так, избранный президент страны Джо Байден в четверг представил план стимулирования на 1,9 триллиона долларов, который был одобрен демократами в конгрессе. Доллар показывает слабую динамику на опасениях за экономику США

"Объем (предложенного пакета помощи — ред.), очевидно, был неожиданным положительным моментом", — сказал газете Wall Street Journal руководитель инвестиционной стратегии биржевого фонда Black Rock Вэй Ли (Wei Li). Однако, как считает эксперт, названная цифра в среднесрочной перспективе может привести к дополнительной налоговой нагрузке, "и рынкам это также необходимо учитывать".

Кроме того, согласно опубликованной накануне статистике, число заявок на пособие по безработице в США за неделю выросло рекордными с марта 2020 года темпами. Позднее в пятницу ожидается новая порция статданных, в том числе о промышленном производстве за декабрь, что может повлиять на настроения инвесторов.