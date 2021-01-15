МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. США уже фактически уступили Китаю место первой по величине мировой экономики, но американский доллар будет использоваться в качестве основной резервной валюты еще 30-40 лет, уверен глава Счётной палаты России Алексей Кудрин. Набиуллина рассказала о подверженности России внешним шокам

"Американская валюта как мировая резервная валюта будет превалировать еще долго, не менее 30-40 лет она будет оставаться основной. Китайская валюта не станет мировой резервной валютой, потому что Китай пока не обеспечивает свободу движения капитала", — заявил Кудрин, выступая на Гайдаровском форуме.

Кудрин отметил, что китайская экономика уже является крупнейшей в мире – в физическом объеме КНР производит товаров больше, чем США. Однако, по его словам, экономика Китая – это "неопределённая величина, чуть-чуть черный ящик".

"Пока Китай не раскроется и не станет более прозрачным для всего мира, только тогда мы сможем прогнозировать влияние Китая на мировую экономику. Китай этот процесс пройдет лет за 30", — сказал Кудрин.

В течение этого времени Кудрин прогнозирует сохранение напряженности как в мире, так и внутри США. "Период Трампа, который немножко взбодрил народную ситуацию и отношения, или порвал их во многом — это только начало. США еще только начинают себя осмысливать, осознавать в новом мире, в котором они не будут первыми", — заявил Кудрин.

"Я думаю, мы какие-то катаклизмы в каких-то отношениях и сферах в мире еще почувствуем", — добавил он.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.