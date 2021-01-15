МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Курс рубля днем в пятницу снижается к доллару и стабилен к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Снижение мировых фондовых индексов, курсов "развивающихся" валют и цен на нефть оказывает давление на курс рубля перед выходными.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.45 мск повышается на 30 копеек, до 73,51 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 89,08 рубля, следует из данных биржи. ЦБ напомнил банкам о недопустимости списания за долги выплат на детей

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Ухудшение внешнего фона для нацвалюты объясняется тем, что рынки "остывают", оценивая новости вокруг нового пакета "помощи экономике" США. Так, избранный президент страны Джо Байден в четверг представил план экономического стимулирования на 1,9 триллиона долларов, который был одобрен демократами в конгрессе. Такой масштабный план может вызвать повышенную инфляцию и повышение налогов, предупреждают эксперты.

В итоге западноевропейские фондовые индексы и курсы "развивающиеся" валют снижаются на глобальном снижении аппетита к риску.

Стоимость нефти также падает — на 1,8% до 55,4 доллара за баррель. Ситуация вокруг коронавируса в Китае, втором по величине потребителе нефти в мире, вызывает опасения за перспективы восстановления экономики и спроса на сырьё. Как сообщило агентство Рейтер, Китай ранее в пятницу сообщил о самом большом количестве ежедневных случаев инфицирования новым коронавирусом за более чем десять месяцев. В США же накануне было выявлено почти 233 тысячи таких новых случаев, скончалось 3,8 тысячи человек.

В то же время вербальные интервенции отчасти играют на руку рублю. Так, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что в "коронавирусный" период Центральный банк впервые, по сути, проводили контрциклическую политику, не повышая ставки, а снижая их, и пространство для такой политики еще не до конца исчерпано.

В то же время глава регулятора отметила, что Банк России осторожно относится к нетрадиционным инструментам денежно-кредитной политики (низким или даже отрицательным учётным ставкам и скупке активов). Для России это может быть авантюрой, пояснила она.

В итоге курс доллара растет к рублю на 0,3%, евро почти не меняется. Рублевая цена нефти колеблется ниже 4,1 тысячи за баррель сорта Brent. Кудрин предсказал судьбу доллара

ПРОГНОЗЫ

Основную скрипку на внутреннем рынке валюты РФ будет и далее играть внешний фон, но слышны будут и локальные потоки (на продажу валюты) от экспортеров в преддверии январских налоговых выплат, рассуждает Дмитрий Полевой из компании "Локо-инвест". Поэтому на ближайшее время пока ожидается сохранение диапазона 73-74,2 рубля за доллар, оценил он.

Объёмный план заимствования Минфина РФ и рост процентных ставок в США давят на рынок ОФЗ, полагает Олег Кочетков из "МТС Банка".

"Поэтому с точки зрения нерезидентов покупка рубля в данный момент тактически неинтересна, хотя стратегическая привлекательность существенная, о чём с начала года публично заявило несколько имён, в частности Deutsche Bank и Credit Suisse. Пока же, краткосрочно, нет очевидного смещения баланса в пользу покупателей рубля, и торговый диапазон 73-75 рублей за доллар сохраняется", — добавил он.