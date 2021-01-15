МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу снижается, отыгрывая негативную конъюнктуру мировых торговых площадок.

Снижение цен на нефть и западных фондовых индексов сигнализирует о глобальном снижении аппетита к риску.

Рублёвый индекс Мосбиржи на 17.32 мск опускается на 0,39%, до 3477,28 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,75%, до 1489,26 пункта. Кудрин предсказал судьбу доллара

КОРРЕКЦИЯ

Российский фондовый рынок в пятницу снижается, отыгрывая ухудшение глобального аппетита к риску.

Рынки "остывают", оценивая новости вокруг нового пакета "помощи экономике" США. Так, избранный президент страны Джо Байден в четверг представил план экономического стимулирования на 1,9 триллиона долларов, который был одобрен демократами в конгрессе. Такой масштабный план может вызвать повышенную инфляцию и повышение налогов, предупреждают эксперты.

В итоге западноевропейские и американские фондовые индексы снижаются на глобальном снижении аппетита к риску.

Стоимость нефти также падает — на 1,8% до 55,4 доллара за баррель. Ситуация вокруг коронавируса в Китае, втором по величине потребителе нефти в мире, вызывает опасения за перспективы восстановления экономики и спроса на сырьё. Как сообщило агентство Рейтер, Китай ранее в пятницу сообщил о самом большом количестве ежедневных случаев инфицирования новым коронавирусом за более чем десять месяцев. В США же накануне было выявлено почти 233 тысячи таких новых случаев, скончалось 3,8 тысячи человек.

В лидерах снижения котировок — бумаги "Магнита" (-3,2%), "Новатэка" (-3%), "Татнефти" (-2,1%), Сбербанка (-1,9%).

В лидерах роста цены на российской площадке — ГДР TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+10,2%), демонстрирующие в последнее время повышенную волатильность.

Заметно дорожают и акции "ВСМПО-Ависма" (+1,6%) после решения властей США убрать российского производителя титана из списка конечных военных пользователей, налагающего ограничения на поставки технологий.

Также растут в цене бумаги ВТБ (+1,5%), "Роснефти" (+1,2%), АФК "Система" (+1,4%). Курс рубля снижается к доллару на внешнем негативе

ПРОГНОЗЫ

Для российского рынка тревожным остаётся неспособность индекса Мосбиржи закрепиться выше 3500 пунктов, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"Плюс к этому нефть демонстрирует негативную динамику на опасениях по поводу очередного резкого падения спроса из-за расширения карантинных мер в Китае", — добавил он.

Если настроения на зарубежных площадках продолжат ухудшаться, это может стать хорошим поводом для фиксации краткосрочной прибыли на российском рынке, поскольку его основные биржевые индексы не смогли удержаться выше психологически значимых уровней 3500 и 1500 пунктов, в свою очередь оценила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".