МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером растет к евро и стабилен к иене, инвесторы обеспокоены состоянием мировой экономики на фоне высокой заболеваемости коронавирусом в мире, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.45 мск курс евро к доллару опускался до 1,2112 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,2156 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 103,77 иены с 103,79 иены на прошлом закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,34%, до 90,55 пункта.

В пятницу на рынке наблюдается отказ от риска, что поддерживает более надежный доллар. Аналитики отмечают, что высокая заболеваемость коронавирусом по-прежнему вызывает у участников рынков опасения за перспективы восстановления мировой экономики после пандемии. Доллар показывает слабую динамику на опасениях за экономику США

"Рост числа случаев заражения во всем мире вызвал препятствия для краткосрочного восстановления экономики", — цитирует агентство Рейтер валютного аналитика Monex Europe Саймона Харви (Simon Harvey). В то же время аналитик сказал агентству, что доллар получит поддержку по мере ужесточения мер изоляции в странах с крупными экономиками.

Влияние на настроения инвесторов также оказывают новости из США. Избранный президент страны Джо Байден представил план стимулирования американской экономики на 1,9 триллиона долларов, затем план поддержки был одобрен демократами в конгрессе.

Трейдеры также обратили внимание на неоднозначную американскую статистику. Так, объем розничных продаж в США в декабре снизился на 0,7% по сравнению с ноябрем, при этом аналитики ожидали меньшего снижения. В то же время промпроизводство в стране в декабре выросло на 1,6% к предыдущему месяцу, что оказалось лучше прогнозов.