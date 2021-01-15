МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота падает на 1% в пятницу вечером на фоне укрепления курса американской валюты, свидетельствуют данные торгов. Доллар дорожает к евро на опасениях за восстановление экономики

По состоянию на 18.18 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1%, или на 18,5 доллара — до 1832,8 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 3,66% — до 24,852 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимается вторую торговую сессию подряд и на данный момент растет на 0,46%, до 90,65 пункта. Более дорогой доллар негативно отражается на стоимости золота, делая его менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.

"… нет никакого восходящего импульса, поскольку доллар не ослабевает в этот момент, мы также не видим сильной динамики доходности (гособлигаций — ред.)…", — считает аналитик ABN Amro Жоржетт Буле (Georgette Boele), чье мнение приводит агентство Рейтер.