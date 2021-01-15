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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210115/832818587.html
Золото дешевеет на укреплении доллара
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Стоимость золота падает на 1% в пятницу вечером на фоне укрепления курса американской валюты, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.18 мск цена февральского фьючерса... ПРАЙМ, 15.01.2021
биржи, золото, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Стоимость золота падает на 1% в пятницу вечером на фоне укрепления курса американской валюты, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.18 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1%, или на 18,5 доллара — до 1832,8 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 3,66% — до 24,852 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимается вторую торговую сессию подряд и на данный момент растет на 0,46%, до 90,65 пункта. Более дорогой доллар негативно отражается на стоимости золота, делая его менее доступным для инвесторов, владеющих другой валютой.
"… нет никакого восходящего импульса, поскольку доллар не ослабевает в этот момент, мы также не видим сильной динамики доходности (гособлигаций — ред.)…", — считает аналитик ABN Amro Жоржетт Буле (Georgette Boele), чье мнение приводит агентство Рейтер.