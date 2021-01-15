МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал в пятницу вслед за мировыми фондовыми биржами, в итоге индекс Мосбиржи закрыл первую полноценную торговую неделю года в минусе. Доллар дорожает к евро на опасениях за восстановление экономики

Рублевый индекс Мосбиржи на закрытии основных торгов упал на 1,14% — до 3450,95 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,75%, до 1474,28 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

За неделю индекс Мосбиржи опустился на 0,11%, а РТС поднялся на 0,53% на фоне снижения курса доллара к рублю.