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https://1prime.ru/Financial_market/20210115/832818941.html
Российский рынок акций упал в конце недели вслед за мировыми биржами
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Российский рынок акций упал в пятницу вслед за мировыми фондовыми биржами, в итоге индекс Мосбиржи закрыл первую полноценную торговую неделю года в минусе. Рублевый индекс... ПРАЙМ, 15.01.2021
биржи, ртс, мосбиржа, новости, рынки, индексы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций упал в пятницу вслед за мировыми фондовыми биржами, в итоге индекс Мосбиржи закрыл первую полноценную торговую неделю года в минусе.
Рублевый индекс Мосбиржи на закрытии основных торгов упал на 1,14% — до 3450,95 пункта, а долларовый индекс РТС — на 1,75%, до 1474,28 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
За неделю индекс Мосбиржи опустился на 0,11%, а РТС поднялся на 0,53% на фоне снижения курса доллара к рублю.