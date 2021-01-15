МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно снижением котировок, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций упал в конце недели вслед за мировыми биржами

Стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,41% — до 6,94 доллара, "Новатэка" – на 5,16%, до 187,5 доллара. Бумаги "Лукойла" подешевели на 0,57% — до 79,98 доллара, "Газпрома" – на 1,58%, до 6,12 доллара, "Газпром нефти" – подорожали на 0,83%, до 24,2 доллара.

Цена бумаг "Норникеля" снизилась на 2,5% — до 35,15 доллара, "Северстали" – 1,45%, до 18,35 доллара, расписки НЛМК подешевели на 1,98% — до 29,74 доллара.

Расписки ВТБ снизились в стоимости на 1,06% — до 1,03 доллара, Сбербанка — на 2,86%, до 15,1 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась на 6,86% — до 44,4 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" уменьшилась на 0,12% — до 8,44 доллара, "Магнита" — на 2,91%, до 16,7 доллара. Расписки "Ленты" подорожали на 1% — до 3,54 доллара.