МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы в пятницу закрылись в существенном минусе на фоне ужесточения в странах региона мер по ограничению распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций упал в конце недели вслед за мировыми биржами

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,97%, до 6735,71 пункта, французский CAC 40 — на 1,22%, до 5611,69 пункта, немецкий индекс DAX — на 1,44%, до 13787,73 пункта.

Давление на индексы продолжают оказывать новости об ужесточении карантинных ограничений. Согласно сообщениям СМИ, 20 января может пройти экстренная видеоконференция канцлера ФРГ Ангелы Меркель и глав регионов, целью которой будет согласование единых правил в отношении ограничения контактов, работы школ и детских садов, а также введение дополнительных ограничений.

Кроме того, власти Франции с 18 января ужесточат условия въезда в страну: для прибывающих из стран за пределами ЕС будет требоваться обязательный негативный тест на COVID-19 при посадке в самолет и прохождение недельного карантина.

"Рыночное позиционирование было довольно агрессивным, поэтому я полагаю, что это пауза, чтобы перевести дух. Развертывание и скорость вакцинации становятся все более важными, и рынок готов пережить продление изоляции, если она продлится недолго", — сказал агентству Рейтер глава отдела торговли London and Capital Роджер Джоунз (Roger Jones).

На настроения инвесторов также негативно повлияла статистика по региону. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в ноябре снизился до 25,8 миллиарда евро с 30 миллиардов в октябре, что оказалось хуже прогнозов аналитиков, ожидавших его снижения до 26 миллиардов. Кроме того, промпроизводство в Великобритании в ноябре упало на 0,1% к октябрю, а в годовом выражении — на 4,7%. Месячное снижение промпроизводства стало первым с апреля, когда показатель обрушился на 19,6%, следующие шесть месяцев показатель рос.