МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Рубль в пятницу вечером снижается к доллару и прибавляет к евро на фоне ослабления европейской валюты на форексе ниже 1,21 доллара.

Снижение мировых фондовых индексов, развивающихся валют и рынка нефти оказывает давление на курс рубля перед выходными.

Курс доллара расчетами "завтра" на 20.53 мск повышался на 37 копеек — до 73,58 рубля, курс евро снижался на 13 копеек — до 88,94 рубля, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций упал в конце недели вслед за мировыми биржами

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Российская валюта слабеет к американской на ухудшении внешнего фона. При этом евро сползает к рублю вслед за ослаблением на международном валютном рынке форекс.

Инвесторы уходят в "защитный" доллар, опасаясь за мировую экономику на фоне высокой заболеваемости коронавирусом в мире. Кроме того, рынки "остывают", корректируясь вниз на новостях вокруг нового пакета помощи экономике США на 1,9 триллиона долларов, представленного избранным президентом страны Джо Байденом.

В итоге западноевропейские фондовые биржи снижаются, а развивающиеся валюты дешевеют к доллару на охлаждении аппетита к риску.

Нефть вечером дешевеет на 2,4% — до 55 долларов за баррель Brent. Новый всплеск коронавируса в Китае, втором по величине потребителе нефти в мире, вызывает опасения за спрос. По информации агентства Рейтер, Китай в пятницу сообщил о самом большом суточном количестве заражений более чем за 10 месяцев. В США же днем ранее было выявлено почти 233 тысячи новых случаев, скончались 3,8 тысячи человек. Нефть серьезно падает на новых опасениях за перспективы спроса

ПОДДЕРЖКА ОТ ЦБ

Между тем, вербальные интервенции отчасти поддержали курс рубля днем. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Россия еще не до конца исчерпала пространство для контрциклической политики в экономике. Во время пандемии Центробанк впервые, по сути, проводил контрциклическую политику, не повышая ставки, а снижая их, пояснила она.

В то же время глава регулятора отметила, что Банк России осторожно относится к нетрадиционным инструментам денежно-кредитной политики (низкие или отрицательные ставки, скупка активов), — для России это может быть авантюрой.

В итоге доллар растет к рублю на 0,5%, евро снижается на 0,1%. Рублевая цена нефти колеблется около 4,05 тысячи за баррель сорта Brent. Кудрин предсказал судьбу доллара

ПРОГНОЗЫ

Несмотря на текущее снижение, по итогам недели российская валюта смогла укрепиться к доллару и евро, отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

"При этом пара рубль/доллар вплотную подходила к нижней границе диапазона 73-75 рублей, однако долларовые "медведи" так и не смогли найти повода для ее тестирования. В рамках ближайших сессии, в случае ухудшения внешней конъюнктуры, рубль может перейти к ослаблению, что позволит доллару подняться к верхней границе данного коридора. При этом сдерживать снижение рубля будет подготовка экспортеров к пику налоговых выплат, который приходится на 25 января", — прокомментировал он.

Прогнозный диапазон для курса доллара на начало следующей недели составляет 72-75 рублей, оценивает в свою очередь Виталий Громадин из "БКС Мир инвестиций". При этом аппетит инвесторов к покупке рисковых активов остается неустойчивым, добавил он.

Валерий Емельянов из компании "Фридом финанс" предполагает, что в понедельник доллар продолжит движение в сторону 73 рублей, а евро может закрепиться ниже планки 88,5 рубля.