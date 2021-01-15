МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций по основным фондовым индексам и курса рубля к доллару и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи снизится за месяц на 1,2% до 3411 пунктов, а РТС – на 0,75%, до 1463 пункта, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent сползет на 0,5 доллара до 54,6 доллара за баррель, курс евро на форексе останется около 1,21 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара поднимется на 40 копеек — до 74 рублей, евро – на 70 копеек, до 89,6 рубля, ожидают аналитики. Кудрин предсказал судьбу доллара

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

На предстоящей неделе можно выделить несколько факторов, способных оказать влияние на настроения инвесторов, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка. "Так, инвесторы продолжат следить за ситуацией с распространением коронавируса. Ухудшение ситуации в Азии и сохранение рисков ужесточения карантинных ограничений могут оказать давление на широкий спектр активов, несмотря на стартовавшую вакцинацию в различных странах", — отмечает он.

Ожидается коррекция вниз цен на нефть, что обусловлено слабыми фундаментальными факторами, в частности, со стороны спроса, в результате чего на перегретом рынке энергоносителей может развиться негативная тенденция, а ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступит в диапазон 50-53 доллара за баррель, добавил Зварич.

Джо Байден продемонстрировал осторожный подход к экономическим решениям, представив пакет помощи, практически полностью состоящий из идей, отвергнутых на предыдущих раундах обсуждения, рассуждает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". "На будущей неделе все внимание будет приковано к процедуре инаугурации президента США. Что касается монетарной политики, то глава ФРС Джером Пауэлл в непривычной для себя категоричной форме заявил о готовности сохранить ставки на низком уровне и продолжать скупку активов", — добавил он.

На предстоящей неделе политические события в США вновь выйдут на передний план, считает Андрей Кадулин из банка "Санкт-Петербург". "20 января должна состояться инаугурация Джо Байдена, которая может сопровождаться беспорядками, что будет нервировать инвесторов", — пояснил он. Взлет, падение или разворот: что ждет рубль, доллар и евро в 2021 году

Ценовая слабость рынка нефти может перерасти в спад стоимости в направлении 50 долларов за баррель, если в ближайшее время не появятся новые позитивные драйверы, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". "Это могут быть новости от производителей вакцин и лекарств от коронавируса, сигналы со стороны крупнейших экспортеров сырья, позитивная экономическая и отраслевая статистика",- добавил он.

Анонсированный в США пакет стимулов на 1,9 триллиона долларов уже был учтен рынками и сейчас скорее негативно влияет на них, считает Владимир Евстифеев из банка "Зенит". "Инвесторы опасаются, что избыточное стимулирование скорее приведет к росту инфляции, нежели к более быстрому восстановлению экономики США", — прояснил он.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

На негативном фоне высоковероятно отступление индекса Мосбиржи в район 3400 пунктов, оценил Зварич.

Индекс Мосбиржи при негативном сценарии может опуститься ниже 3400 пунктов, а РТС будет стремиться в район 1420 пунктов, оценила Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".

Впрочем, торговая динамика может оказаться смешанной, и не исключена коррекция рынка в диапазон 3350-3400 пунктов по индексу Мосбиржи, оценил Георгий Ващенко из ИК "Фридом финанс". Министр нефти Ирака ожидает нефть по $60 во втором квартале

РУБЛЬ ОКАЖЕТСЯ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Для рубля есть опасность возобновления падения, учитывая силу доллара по отношению к другим валютам, а также планы Минфина РФ впервые с начала прошлого год осуществить покупки валюты в рамках бюджетного правила, считает Константин Кочергин из банка "Восточный".

"Первый в новом году аукцион по размещению ОФЗ продемонстрировал, что рынок по-прежнему с подозрением смотрит на бумаги с фиксированным купоном. Учитывая это, планы Минфина по привлечению 1 триллиона рублей в первом квартале с основным упором на длинные бумаги с постоянным доходом выглядят достаточно амбициозными. Их осуществление потребует предоставление премии по доходности, что в свою очередь окажет давление и на вторичный рынок, и на рубль", — добавил он.

Дополнительные риски для рубля сосредоточены вокруг геополитики (Байден вступит в должность президента) и возможной нисходящей коррекции цен на нефть, оценила Кожухова.

Серия негативных факторов может помешать укреплению рубля, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". "Во-первых, есть опасения коррекции нефти, во-вторых, доходности по казначейским обязательствам США находятся на завышенных уровнях. И, наконец, общие тревоги инвесторов по поводу слишком активного роста рискованных активов с начала года, который сможет спровоцировать резкую коррекцию вниз", — резюмировал он.